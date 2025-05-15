Reuters: Трамп не поедет в Турцию на переговоры России и Украины

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп не поедет на переговоры России и Украины в Турции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Ранее Трамп допускал, что приедет на российско-украинскую встречу. Сейчас президент США находится в турне по странам Ближнего Востока, которое должно завершиться 15 мая в Объединенных Арабских Эмиратах.

Трамп отмечал, что четверг у него «полностью занят». При этом он говорил, что готов при необходимости изменить свой график, чтобы «спасти жизни».

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявлял, что Трамп приедет на переговоры в Стамбул, если на встречу приедет Владимир Путин.

В Турции 15 мая, как ожидается, состоятся прямые переговоры России и Украины. Владимир Путин на них, судя по всему, не поедет. Поздно вечером 14 мая он утвердил состав делегации на переговоры. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Президент Украины Владимир Зеленский, по данным Reuters, уже выехал в Анкару. Там у него запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. При этом Зеленский говорил, что готов встретиться с Путиным в Турции, если тот приедет.

Со стороны США в Турцию собирались приехать госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Рубио вечером 14 мая приехал в Анталью для участия в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО.