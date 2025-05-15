В Таджикистане ожидается аномальная жара и ухудшение качества воздуха

CentralAsia (TM) - С 15 по 17 мая в долинах Хатлонской области, районах республиканского подчинения и Согдийской области ожидается аномальная жара, сообщает Агентство по гидрометеорологии Таджикистана.

По данным синоптиков, температура воздуха поднимется от 34-39 до 37-42 тепла – такие показатели нетипичны для мая.

С 17 по 19 мая в Душанбе, Хатлоне и других районах прогнозируется ухудшение качества воздуха из-за пыльной бури, пришедшей с юго-западного и северо-западного направлений.