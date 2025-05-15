Высокопоставленный чиновник КПК встречается с монгольской делегацией

CentralAsia (MNG) - Цай Ци, высокопоставленный чиновник Коммунистической партии Китая (КПК), встретился в среду в Пекине с делегацией во главе с генеральным секретарем Монгольской народной партии Содбаатаром Янгугом.

Цай, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и член Секретариата ЦК КПК, заявил, что Китай готов расширять обмены и диалоги между правящими партиями с Монголией, углублять стратегическое взаимодоверие и содействовать практическому сотрудничеству в различных областях.

Он призвал обе стороны расширять дружеские обмены между людьми, особенно среди молодежи, укреплять взаимное обучение по партийному строительству и совместно защищать международную справедливость и правосудие.

Содбаатар сказал, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Монголией и Китаем стало моделью для отношений между соседними странами, добавив, что развитие долгосрочных добрососедских отношений с Китаем является приоритетом дипломатии Монголии.

Монголия готова использовать роль политических партий для углубления взаимного доверия и согласования стратегий развития между двумя странами, сказал Содбаатар.

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