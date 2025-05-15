Китайско-монгольский молодежный обмен укрепляет диалог и сотрудничество в Пекине

CentralAsia (MNG) - Около 200 молодых людей из Китая и Монголии во вторник приняли участие в обменном мероприятии в Пекине. В мероприятии приняли участие Содбаатар Янгуг, генеральный секретарь Монгольской народной партии (МНП), и Сюй Сяо, секретарь Секретариата Центрального комитета Коммунистического союза молодежи.

Сюй сказал, что расширенный диалог и сотрудничество между Китаем и Монголией наряду с продвижением модернизации играют важную роль в мире, стабильности, развитии и процветании в Азии и за ее пределами. Сюй выразил надежду, что молодое поколение обеих стран сможет защитить и унаследовать культуру, возглавить культурные инновации и развитие и продвигать культурный обмен и сотрудничество.

В своем выступлении помощник министра Международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Чжао Шитун сказал, что Китай и Монголия являются добрыми соседями, помогающими друг другу в периоды кризиса, хорошими партнерами, стремящимися к взаимной выгоде и обоюдному выигрышу, и хорошими друзьями, которые часто общаются.

«Расширение общения между молодым поколением является неотъемлемой частью межпартийных обменов для обеих сторон», — отметил Чжао, добавив, что обмен — благородное дело большой значимости, которое приносит пользу не только нынешнему, но и будущим поколениям. Чжао выразил надежду, что молодежные организации обеих партий смогут укрепить сотрудничество и внести вклад в развитие межпартийных отношений для построения китайско-монгольского сообщества с общим будущим.

Бяруузана Пурэвдагва, президент Социал-демократической молодежи Монголии, в своей речи подчеркнул, что Китай и Монголия являются добрыми соседями, и молодые поколения берут на себя важные задачи по продвижению двусторонних отношений. Пурэвдагва отметил, что сотрудничество молодых поколений в обеих странах еще больше способствует региональному миру, стабильности, развитию и процветанию.

Коммунистический союз молодежи Китая и Социал-демократическая молодежь Монголии подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ) на мероприятии. Мероприятие в рамках Международной молодежной беседы Глобальной цивилизационной инициативы было организовано Международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и Коммунистическим союзом молодежи Китая, а организовано Китайским международным центром молодежных обменов.

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