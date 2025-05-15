ЕБРР организует пакет в размере $145 млн для монгольского Khan Bank

CentralAsia (MNG) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организует пакет финансирования в размере до 145 млн долл. США (140 млн евро) для крупнейшего кредитора Монголии, Khan Bank, в рамках крупнейшей двусторонней сделки с монгольским финансовым учреждением на сегодняшний день.

Финансирование будет направлено на поддержку внедрения технологий, позволяющих адаптироваться к изменению климата и повысить эффективность использования ресурсов, создавая новые возможности для роста для малых и средних предприятий (МСП), принадлежащих или возглавляемых женщинами.

Пакет состоит из старшего кредита в размере до 75 млн долл. США (72,4 млн евро) в рамках Программы финансирования зеленой экономики ЕБРР (GEFF), из которых до 60 млн долл. США (57,9 млн евро) будет предоставлено ЕБРР и до 15 млн долл. США (14,5 млн евро) — Зеленым климатическим фондом (GCF). Кредит GEFF, который улучшит доступ к зеленым технологиям для монгольских домохозяйств и МСП, будет финансироваться за счет грантовых средств, предоставленных GCF и Японией.

Оставшаяся часть пакета, старший кредит в размере до 70 миллионов долларов США (67,6 миллионов евро), будет предоставлен в рамках программы ЕБРР «Женщины Центральной Азии в бизнесе». Средства будут направлены на поддержку женского предпринимательства путем предоставления доступа к финансам и техническим консультациям.

Khan Bank является долгосрочным клиентом ЕБРР, который предлагает финансовые услуги более чем 82 процентам населения Монголии через свои цифровые каналы и сеть из 545 отделений.

ЕБРР инвестировал почти 2,6 миллиарда евро в экономику Монголии через 154 проекта. Примерно 90 процентов этих средств были использованы для поддержки компаний частного сектора.

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