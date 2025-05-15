Белорусский сахарный завод выходит на рынок Монголии

CentralAsia (MNG) - Предприятие расширяет географию экспортных поставок и готовится к новому сезону переработки сахарной свеклы с модернизацией оборудования и новыми разработками.

Жабинковский сахарный завод начал поставки продукции в Монголию. Об этом сообщил журналистам директор предприятия Александр Познанский, передает корреспондент БЕЛТА.

Завод готовится к старту нового сезона переработки сахарной свеклы. Специалисты занимаются ремонтом и заменой оборудования, установкой нового. «Производится замена устаревшего оборудования, которое изготовлено из черного металла. Так как у нас пищевое производство, устанавливается из нержавеющей стали. Устанавливаются новые экономичные, экологичные насосы. Проводится модернизация трубопроводов. Стараемся соответствовать всем требованиям. У нас открыты сертификаты «халяль», «кошер». Развиваемся, идем вперед», — отметил Александр Познанский.

Он обратил внимание, что ежегодно в регионе в среднем на 5-7% увеличиваются посевные площади сахарной свеклы. В этом году сладкие корнеплоды выращивают на 24,3 тыс. га. В прошлом сезоне на заводе в Жабинке переработали 1119 тыс. сладких корнеплодов, получили 141 тыс. т сахара.

«Мы производим весовой, фасованный, желирующий сахар. Разрабатываем еще одну новинку, которую пока держим в секрете. Думаю, в ближайшие два месяца она появится на полках магазинов. Кроме того, выпускаем жом сушеный гранулированный и мелассу, — рассказал руководитель предприятия. — Есть чем гордиться: мы открыли рынок Монголии. Также у нас есть поставки в Азербайджан, Армению, Израиль. Поставляем сахар в США (ограниченными партиями, но поставки идут). На Российскую Федерацию приходится около 70% экспортных поставок».

С коллективом Жабинковского сахарного завода сегодня встретилась первый заместитель главы Администрации Президента Наталья Петкевич. Ключевыми темами беседы стали развитие регионов и обеспечение возможностей для здоровья нации.

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