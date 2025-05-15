Монгольская авиакомпания Hunnu Air запустит рейсы в Узбекистан с сентября

CentralAsia (MNG) - Монгольская авиакомпания Hunnu Air планирует начать пассажирские рейсы по маршруту Ташкент — Улан-Батор дважды в неделю на самолетах Embraer 190 с сентября 2025 года, сообщает Uzbekistan Airports.

Такое предварительное решение было принято в ходе встречи представителей Uzbekistan Airports с генеральным директором монгольской авиакомпании Мөнхжаргалом Пурэвжавом.

В ходе встречи Мөнхжаргал подчеркнул, что Ташкент рассматривается не только как перспективное направление для туристов и деловых путешественников, но и как ключевой транзитный узел. Это предоставит пассажирам из Монголии и соседних стран доступ к расширенному спектру вариантов перелетов.

Hunnu Air — частная авиакомпания, основанная в 2011 году, со штаб-квартирой в Улан-Баторе. Авиакомпания выполняет рейсы из международного аэропорта Чингисхана и выполняет как внутренние, так и международные рейсы на самолетах ATR 72-500 и Embraer 190.

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