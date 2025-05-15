Иран готов к ядерной сделке с США в обмен на отмену санкций, - советник верховного лидера Ирана

CentralAsia (CA) - Иран готов подписать ядерное соглашение с президентом США Дональдом Трампом в обмен на отмену экономических санкций. Об этом заявил телеканалу NBC News главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

Он заявил, что Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, избавится от запасов высокообогащенного урана, согласится обогащать уран только до более низких уровней, необходимых для гражданского использования, и позволит международным инспекторам контролировать этот процесс.

Но произойти это может лишь «в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций против Ирана».

На вопрос NBC о том, согласится ли Иран подписать соглашение в тот же день, если условия будут выполнены, господин Шамхани ответил: «Да».

Ранее США объявили о новых санкциях против Ирана, несмотря на продолжающиеся между государствами переговоры. Меры были направлены против иранской организации Fuya Pars Prospective Technologists (Ideal Vacuum) и трех ее высокопоставленных сотрудников. Санкции замораживают любые активы, которые могут быть у лиц и организаций в Штатах, и запрещают деловые отношения с ними.

11 мая в Омане завершился четвертый раунд непрямых переговоров двух стран. МИД Ирана назвал раунд переговоров «сложным, но полезным для понимания друг друга». Следующая встреча представителей запланирована на ближайшее время.