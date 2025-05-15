Массовые протесты в Монголии требуют отставки Оюун-Эрдэнэ из-за роскошного образа жизни его сына

CentralAsia (MNG) -

В Монголии 15 мая начались массовые акции протеста. Участники митингов в столице страны — Улан-Баторе — требуют отставки примьера.

Фотографии, опубликованные в ее аккаунте в социальных сетях Өгөөмөр Өгөөдэйбаатар, подругой сына премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая Тэмуулэна, привлекают внимание. Она также разместила в своем аккаунте в Instagram видео, на котором она прилетает на вертолете и получает предложение руки и сердца с фейерверком.

На видео запечатлен сын премьер-министра Тэмуулэн Оюун-Эрдэнэ, и люди предполагают, что это курорт «Seven Nuga Resort», расположенный в деревне Хялганат, аймак Булган. В частности, дома и коттеджи на курорте «Seven Nuga Resort» в деревне Хялганат аймака Булган, более чем в 400 километрах от Улан-Батора, стоили 1,5 миллиона тугриков в день, и, как сообщается, сын премьер-министра арендовал их все.

Поэтому монгольская молодежь протестует на Центральной площади, требуя от премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая и его сына Тэмуулэна Оюун-Эрдэнэ, подтвердить свои доходы.

Молодые люди, граждане и студенты приходят на главную площадь для протеста. Они требуют отставки правительства и премьер министра Оюунэрдэнэ, как и подтверждения прибыли в его семье.

Недовольство граждан вызывает открытая демонстрация роскошной жизни его семьи в социальных сетях.

Молодые люди требуют более справедливого распределения общественных богатств и недр своей страны.

источник: MiddleAsianNews

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