В ДТП в Мексике столкнулись три автомобиля, погиб 21 человек

CentralAsia (CA) - Минимум 21 человек погиб в ДТП в Мексике, сообщает агентство Reuters. Авария произошла на шоссе, соединяющем мексиканские штаты Оахака и Пуэбла.

Министр внутренних дел Пуэблы Самуэль Агилар Пала в соцсети Х сообщил, что в аварии пострадали три транспортных средства. На месте происшествия погибли 18 человек, еще трое скончались в больницах. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии и получают медицинскую помощь.

По данным газеты La Jornada, смертельное лобовое столкновение произошло после того, как цементовоз, обгоняя другой автомобиль, выехал на встречную полосу и врезался в автобус, а затем в фургон. После аварии грузовик слетел в овраг и загорелся.

Агилар Пала отметил, что точные причины аварии пока устанавливаются следственными органами.