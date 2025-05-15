Директор Академии Клингендаль награжден орденом Полярной звезды Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа постановил наградить орденом Полярной звезды Монголии директора Академии Клингендаль Нидерландского института международных отношений Клингендаль профессора Рона Тона по случаю 30-летия сотрудничества между Министерством иностранных дел Монголии и Нидерландским институтом международных отношений Клингендаль.

13 мая 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Нидерландах Болд Лувсанвандан вручил орден директору Академии Клингендаль Рону Тону. Профессор Рон Тон инициировал и запустил гибридную программу обучения для молодых дипломатов из Центральной Азии и Монголии. На сегодняшний день в рамках проекта успешно обучено более 120 монгольских дипломатов по программе стипендий.

Посол Болд Лувсанвандан поздравил директора Рона Тона с получением ордена Полярной звезды Монголии и подчеркнул, что молодые монгольские дипломаты, окончившие гибридную программу обучения Академии Клингендаль, теперь успешно работают по своей специальности в Монголии.

Профессор Рон Тон выразил благодарность за награждение Государственной наградой Монголии. Он подчеркнул, что программа эффективно и непрерывно реализуется на протяжении последних 30 лет, и выразил уверенность, что сотрудничество будет продолжаться и в будущем.

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