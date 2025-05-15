Сбережения в тугриках увеличились на 3,3 трлн

CentralAsia (MNG) - По предварительным результатам за апрель 2025 года, наличные деньги в обращении достигли 1,1 трлн тугриков, что на 0,6 млрд тугриков больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Чистые внутренние активы составили 88,2% денежной массы, а чистые иностранные активы — оставшиеся 11,8%.

Чистые внутренние активы достигли 36,6 трлн тугриков, что на 8,3 трлн тугриков больше, чем за аналогичный период 2024 года. Предварительные данные показывают, что чистые иностранные активы составили 4,9 трлн тугриков, что на 1 трлн тугриков меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

К концу апреля 2025 года общая сумма сбережений в тугриках достигла 21,9 трлн тугриков, что на 3,3 трлн тугриков больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из этой суммы 19,2 трлн тугриков приходится на физических лиц, а 2,8 трлн тугриков — на предприятия и организации.

Сбережения в иностранной валюте достигли 5,2 трлн тугриков, увеличившись на 874,4 млрд тугриков по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Общий непогашенный остаток кредитов, предоставленных предприятиям, организациям и физическим лицам, достиг 39,8 трлн тугриков, увеличившись на 9,9 трлн тугриков по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из общего непогашенного остатка кредитов 60,1 процента принадлежит физическим лицам, 37,1 процента — частным компаниям, 1,2 процента — государственным организациям и 1,6 процента — финансовым учреждениям.

Непогашенный остаток обычных кредитов составляет 90,9 процента от общего объема кредитов, в то время как кредиты, требующие внимания, составляют 3,9 процента, а неработающие кредиты составляют 5,2 процента от общего объема кредитов.

Непогашенный остаток ипотечных кредитов в Монголии составляет 9,6 триллиона тугриков, из которых 97,7 процента классифицируются как обычные кредиты, 1,4 процента, или 139,2 миллиарда тугриков, как кредиты, требующие внимания, и 0,9 процента, или 86,0 миллиарда тугриков, как неработающие кредиты.

Среднемесячный обменный курс монгольского тугрика по отношению к доллару США, объявленный Банком Монголии, составил 3541,60 тугрика в апреле 2025 года. Это представляет собой обесценивание на 165,1 тугрика по сравнению с тем же периодом в 2024 году.

Среднемесячный обменный курс монгольского тугрика по отношению к евро составил 3978,76 тугрика. Это отражает снижение на 355,2 тугрика по сравнению с тем же периодом 2024 года и снижение на 210,2 тугрика по сравнению с предыдущим месяцем.

Среднемесячный обменный курс монгольского тугрика по отношению к российскому рублю составил 42,53 тугрика. Это представляет собой снижение на 6,2 тугрика по сравнению с тем же периодом 2024 года и снижение на 1,8 тугрика по сравнению с предыдущим месяцем.

Среднемесячный обменный курс монгольского тугрика по отношению к китайскому юаню составил 485,09 тугрика, что представляет собой снижение на 18,7 тугрика по сравнению с тем же периодом 2024 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения