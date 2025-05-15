Путин не поедет на переговоры в Стамбул, - Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос CNN, возможно ли участие Владимира Путина в переговорах России и Украины в Турции. Других комментариев представитель Кремля не дал.

Комментируя отсутствие российского президента Владимира Путина на переговорах в Стамбуле, американский лидер Дональд Трамп сказал: «Зачем ему ехать, если я не поеду? Потому что я не собирался ехать. Я не планировал. Я бы поехал, но я не планировал ехать».

Президент США добавляет: «И я сказал, я не думаю, что он поедет, если я не поеду. И это оказалось правдой, но у нас там есть люди».

«Марко, как вы знаете, проделывает фантастическую работу. Марко там, госсекретарь, и у нас там есть люди, но я нет, нет. Я не думал, что Путин сможет поехать, если меня там не будет», - отметил Трамп.

Днем 15 мая в Анкаре пройдут переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджеп Тайипа Эрдогана. Украинский лидер говорил, что будет ждать в турецкой столице Владимира Путина, чтобы провести с ним прямые переговоры. О готовности приехать в Турцию завтра говорил президент США Дональд Трамп.

Тем временем в Стамбуле во второй половине дня ожидаются переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.