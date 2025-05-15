Подписавший контракт с армией РФ узбекистанец получил на родине 4 года ограничения свободы

CentralAsia (UZ) - Суд Пастдаргомского района Самаркандской области признал 51-летнего узбекистанца Т.Р., подписавшего контракт с российской армией, виновным по статье о наемничестве. Фигуранта дела приговорили к четырем годам ограничения свободы, сообщает UzNews.uz со ссылкой на постановление суда.

Согласно материалам следствия, Т.Р. в 2021 году уехал на заработки в Санкт-Петербург. В январе 2024-го его задержала российская полиция за нарушение правил пребывания в стране. Как рассказал подсудимый, когда он находился в СИЗО, сотрудники МВД предложили вступить в ряды Вооруженных сил для участия в специальной военной операции на территории Украины. Иностранцу обещали солидное денежное вознаграждение и получение гражданства РФ. Будучи в «безвыходном положении», узбекистанец согласился на эти условия и подписал контракт на военную службу сроком на один год.

По словам обвиняемого, он занимался строительством оборонительных укреплений — блиндажей, возводимых в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. В июле прошлого года узбекистанец получил два денежных перевода — 195 тысяч ($2400) и 500 тысяч рублей ($6200). После чего ему назначили ежемесячную зарплату в размере 37 тысяч рублей ($460).

В период службы у мигранта начались боли в области живота, в связи с чем в октябре его госпитализировали в медицинское подразделение воинской части. Затем и вовсе отправили в военный санаторий, расположенный в Краснодарском крае. Там Т.Р. находился до начала текущего года, а 10 января вернулся в Узбекистан. На родине против контрактника завели дело по части 1 статьи 154 («Наемничество») Уголовного кодекса республики.

Выступая на суде, обвиняемый раскаялся и попросил смягчить наказание. В итоге его приговорили к четырем годам ограничения свободы.