Зеленский прибыл в Анкару

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару.

Днем 15 мая Зеленский проведет в столице Турции встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сразу после прибытия в Турцию Зеленский дал короткую пресс-конференцию в аэропорту Анкары, передает «Страна.ua».

Он назвал «бутафорным» уровень делегации РФ во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

«Посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений», - сказал президент.

Он также заявил, что озвучит решение об участии Украины в переговорах с РФ после встречи с Эрдоганом, которая, по его словам, может занять несколько часов.

Он сказал, что возможны встречи на высоком уровне с США.

Зеленский озвучил состав украинской делегации на переговорах в Турции.

«Делегация у нас на самом высоком уровне. МИД, мой Офис, военные, наши разведки, представители всех наших разведок, кстати, для того, чтобы принимать любые решения к ожидаемому справедливому миру», - заявил президент.

Вечером 14 мая Кремль опубликовал состав российской делегации, которая примет участие в переговорах в Стамбуле. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним на переговоры отправятся замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба армии Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что готов лично встретиться с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин на переговоры в Турцию не поедет.