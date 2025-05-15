Глава российской делегации Мединский: Цель переговоров в Стамбуле — установление долгосрочного мира

// БелТА

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин посредством прямых переговоров хочет выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив при этом первопричины конфликта. Об этом в свете переговоров России и Украины в Стамбуле заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

«Настроены на серьезную профессиональную работу», - написал он в Telegram-канале.

В Стамбуле 15 мая запланированы переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Российская делегация уже прибыла в Турцию, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав российской делегации также вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

В украинскую делегацию вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.