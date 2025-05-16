Агентство по борьбе с коррупцией начало расследование в отношении премьер-министра после жалоб общественности

Оюун-Эрдэнэ и его сын Тэмуулэн

CentralAsia (MNG) -

Разногласия вокруг премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая недавно вызвали общественное беспокойство. В частности, граждане подали жалобу, утверждая, что роскошный образ жизни невестки премьер-министра мог финансироваться за счет коррупции, и потребовали, чтобы Агентство по борьбе с коррупцией (AБК) расследовало этот вопрос.

По данным официальных источников, AБК инициировала расследование на основании просьбы граждан провести проверку в отношении премьер-министра.

По закону такие жалобы должны быть расследованы в течение 30 дней с момента получения.

Напомним, что сын премьер-министра, Тэмуулэн Оюун-Эрдэнэ, как сообщается, подарил своей девушке дорогие вещи, такие как роскошные сумки и автомобиль, что вызвало возмущение общественности. Поскольку сын безработный и не имеет известного источника дохода, граждане требуют объяснений того, как он смог позволить себе такие щедрые подарки. Тем временем на площади столицы в настоящее время проходит акция протеста, получившая название «Протест сумочек», призывающая к отставке премьер-министра.

В личном сообщении в блоге Өгөөмөр Өгөөдэйбаатар рассказала, что получила обручальное кольцо за 20 миллионов тугриков и две дизайнерские сумки стоимостью 10 миллионов тугриков каждая в качестве подарков на день рождения. Она также поделилась фотографиями автомобиля Mercedes-Benz ограниченной серии 2021 года, предположительно стоимостью 294 000 долларов США, заявив, что это был подарок на день рождения от ее родителей.

14 мая граждане собрались на главной площади Улан-Батора, чтобы потребовать отставки премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай. В акции протеста приняло участие значительное количество молодых людей, многие из которых держали плакаты с надписью «Легко уйти в отставку».

Демонстрация была вызвана растущим общественным возмущением по поводу расточительного образа жизни сына премьер-министра, что вызвало вопросы об источнике богатства его семьи. Несмотря на растущую критику, премьер-министр Оюн-Эрдэнэ пока не прокомментировал этот вопрос.

Протестующие призывают премьер-министра публично раскрыть свои доходы и объяснить, как финансировались такие расходы, подчеркивая право общественности на прозрачность и подотчетность со стороны избранных должностных лиц.

источник: MiddleAsianNews

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