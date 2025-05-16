За два десятилетия Монголия направила 23 тысячи военнослужащих в миротворческие операции ООН

CentralAsia (MNG) -

Чтобы соответствовать стратегическим приоритетам ООН, Монголия продолжит наращивать свои оперативные возможности. Министр обороны Монголии Бямбацогт Сандаг посетил с рабочим визитом Республику Южный Судан в марте 2025 года и наблюдал за операциями монгольских миротворцев, несущих службу в МООНЮС, и модернизировал 24 единицы необходимого оборудования.

В ходе Министерской конференции ООН по поддержанию мира 2025 года, состоявшейся 13–14 мая 2025 года в Берлине, Федеративная Республика Германия, министр обороны Монголии Бямбацогт Сандаг встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и отметил, что Монголия выполнила обещание, данное на Саммите 2023 года, увеличив долю женщин-миротворцев, служащих в миротворческих миссиях Монголии, до 15 процентов. Министр обороны Бямбацогт подтвердил, что в условиях сегодняшнего сложного глобального геополитического климата Монголия будет выполнять свои обязательства перед международным сообществом и работать вместе с ООН для преодоления текущих проблем.

Участие Вооруженных сил Монголии в миротворческих операциях ООН началось с направления в Республику Конго первых двух военных наблюдателей в 2002 году. С тех пор, за последние 23 года, Монголия принимала участие в миротворческих операциях в Демократической Республике Конго, Западной Сахаре, Республике Судан, Эфиопии-Эйтрее, Грузии, Сьерра-Леоне, Чаде, Республике Южный Судан, Исламской Республике Афганистан, регионе Дарфур в Судане, Йемене, спорном пограничном регионе Абьей, а также в Ираке и Косово.

источник: MiddleAsianNews

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