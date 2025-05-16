Россия лидирует в списке стран с самым высоким уровнем самоубийств среди мужчин, на втором месте — Монголия

CentralAsia (MNG) -

Каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В общей сложности за год счеты с жизнью сводят почти 800 тысяч человек.

В Монголии уровень самоубийств среди мужчин в 5,7 раза выше, чем среди женщин. В частности, уровень самоубийств среди мужчин в последние годы неуклонно растет, занимая второе место в Азии.

По состоянию на 2019 год уровень самоубийств среди мужчин составил 30,7 на 100 000 человек, а среди женщин — 5,4. Список стран с высоким уровнем возглавляют Россия (38,18), Монголия (31,11) и Казахстан (30,88).

Хотя общий уровень самоубийств в последние годы снижается, среди мужчин этот показатель остается высоким. Исследователи полагают, что высокий уровень самоубийств среди мужчин связан с рядом факторов, включая проблемы с психическим здоровьем, социальное давление, алкоголизм и безработицу.

Для решения этой проблемы важно принять такие меры, как расширение доступа к услугам в области охраны психического здоровья, повышение осведомленности общественности и реализация программ поддержки, ориентированных на мужчин.

Россия в этой печальной статистике занимает весьма незавидное место, уступая не только своим соседям, но и почти всем остальным странам-членам ВОЗ. Она входит в первую тройку государств с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения, а по числу суицидов среди мужчин и вовсе является мировым лидером. Во многом потому, что россияне-мужчины убивают себя почти в семь раз чаще, чем женщины.

источник: MiddleAsianNews

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