Глава монгольских буддистов поздравил нового папу римского Льва ХIV с избранием

CentralAsia (MNG) -

Хамбо-лама монастыря Гандантэгченлин, глава Ассоциации буддистов Монголии Жавзандорж Дуламрагчаа поздравил нового папу римского Льва ХIV с избранием, сообщает монастырь Гандантэгченлин.

«Ваше Святейшество Папа Льва 14-й,

Глава Святого Престола, Верховный Понтифик Римско-Католической Церкви,

От имени Центра монгольских буддистов – монастыря Гандантегченлин я хотел бы выразить свои сердечные поздравления Вашему Святейшеству с избранием на пост Главы Святого Престола и Верховного Понтифика Римско-Католической Церкви и первого американского Понтифика.

Мы глубоко ценим приверженность Святого Престола содействию межконфессиональному диалогу между различными религиями, моральным ценностям и миру для человечества.

Пусть благородная миссия Вашего Святейшества приведет мир к более мирному и сострадательному месту для всего человечества.

С глубочайшим уважением,

Жавзандорж Дуламрагчаа,

ГЕШЕ ЛХАРАМПА, ХАМБА НОМУН ХАН,

ГЛАВНЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ МОНАСТЫРЯ ГАНДАНТЭГЧЕНЛИН, ЦЕНТРА МОНГОЛЬСКИХ БУДДИСТОВ», — говорится в сообщении.

Льва ХIV избрали в четверг, 8 мая. Конклав начался вечером 7 мая и продлился чуть более одного дня. Папу римского избрали с четвертой попытки. Об этом возвестил белый дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы.

Роберт Фрэнсис Превост родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, он стал первым папой римским из США. В июне 1982 года он принял священный сан. В сентябре 2023 года стал кардиналом. С тех пор и по февраль этого года был кардиналом-дьяконом с титулярной диаконией Санта-Моника, а затем — кардиналом-епископом Альбано.

Предыдущим папой римским был Франциск. Он возглавлял Католическую церковь с 2013 года. 21 апреля в возрасте 88 лет он умер от инсульта. Его похоронили 26 апреля. Гроб с телом понтифика опустили в склеп в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

источник: MiddleAsianNews

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