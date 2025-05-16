Британская финансовая группа EBC начала сотрудничество с Международным университетом Улан-Батора

CentralAsia (MNG) -

Финансовая группа EBC заключила партнерское соглашение с Международным университетом Улан-Батора (IUU), чтобы сократить разрыв между академическим обучением и реальным финансовым опытом для молодежи Монголии. Целью этого сотрудничества является воспитание следующего поколения финансовых специалистов посредством стажировок, наставничества и отраслевых и академических инициатив.

Почему EBC инвестирует в молодежь Монголии?

EBC признает Монголию как динамичный развивающийся рынок с новым поколением, стремящимся внести свой вклад в мировой финансовый сектор. Однако существует разрыв между академическим обучением и практическим опытом в отрасли. Инвестируя в молодежь Монголии, EBC стремится преодолеть этот разрыв, взрастить местные таланты и помочь построить более сильную финансовую экосистему для будущего страны.

Что включает в себя партнерство с Международным университетом Улан-Батора (IUU)?

EBC подписала Соглашение о совместном сотрудничестве с IUU, чтобы создать значимые возможности для студентов. Партнерство предоставляет до 10 ежегодных стажировок в офисе EBC в Монголии, позволяя избранным студентам получить практический опыт в глобальной финансовой среде. Кроме того, EBC будет взаимодействовать с IUU посредством лекций, семинаров и мероприятий, привнося отраслевой опыт непосредственно в класс и способствуя сотрудничеству между промышленностью и академией.

Какую пользу может принести это сотрудничество студентам?

Студенты получают:

• Стажировки: практический опыт в офисе EBC в Монголии, с потенциалом для выдающихся стажеров получить дальнейшие возможности в компании.

• Наставничество: руководство от профессионалов EBC, помогающее ориентироваться в выборе карьеры и налаживать профессиональные связи.

• Развитие навыков: доступ к отраслевым семинарам и реальный опыт торговли, управления рисками и финансовых технологий.

• Карьерные пути: партнерство помогает студентам подготовиться к работе и стать конкурентоспособными на мировом рынке.

Как это вписывается в глобальные цели ESG EBC?

Это сотрудничество является частью более широкой миссии EBC по развитию финансовых талантов, продвижению сотрудничества между промышленностью и академическими кругами и демонстрации лидерства в принципах ESG (экология, социальная сфера и управление). Инвестируя в молодежь Монголии и поддерживая образование, EBC создает более надежный и инновационный финансовый сектор, одновременно продвигая социальную ответственность и устойчивый рост на развивающихся рынках.

Новый стандарт

Благодаря партнерству с Международным университетом Улан-Батора EBC расширяет возможности следующего поколения финансовых лидеров Монголии. Объединяя практический опыт, наставничество и глобальное взаимодействие, EBC и IUU устанавливают новый стандарт для сотрудничества между промышленностью и академическими кругами и развития молодежи в регионе.

источник: MiddleAsianNews

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