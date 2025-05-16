BFI и BlueMon Group представляют Krispy Kreme в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Этот шаг знаменует собой первый выход Krispy Kreme на рынок Монголии и расширение ее глобального присутствия.

Дочерняя компания Berjaya Food Berjaya Food International (BFI) объявила о партнерстве с BlueMon Group с целью вывода пончиков Krispy Kreme на рынок Монголии.

Этот шаг знаменует собой первое предприятие Krispy Kreme в стране, расширяющее ее глобальное присутствие.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный между BFI и BlueMon, объединяет опыт BFI в международном брендинге продуктов питания и напитков с присутствием BlueMon на местном рынке.

Целью этого партнерства является предоставление монгольским потребителям оригинальных глазированных пончиков Krispy Kreme и особого опыта магазина.

Berjaya Food сообщила, что торговая точка Krispy Kreme в Монголии откроется скоро, хотя конкретные подробности пока не разглашаются.

BlueMon Group со штаб-квартирой в Улан-Баторе в настоящее время управляет 37 магазинами пяти ресторанных брендов, таких как Tse Pub, The bull hot pot restaurant и Dessert39, которые обслуживают различные гастрономические предпочтения в регионе.

Портфель брендов под управлением Berjaya Food включает в себя такие названия, как Starbucks Coffee и Brunei, Kenny Rogers Roasters и Paris Baguette в Малайзии и другие.

В августе 2024 года Berjaya Food International получила права на открытие магазинов Starbucks в странах Северной Европы, включая Исландию, Данию и Финляндию.

Генеральный директор Berjaya Food Group Дато Сидни Куэйс сказал: «Мы рады объединить усилия с BlueMon Group для расширения присутствия Krispy Kreme в Монголии. Монголия представляет собой перспективный рынок с растущим спросом на качественные продукты питания, и мы считаем, что знаковые предложения Krispy Kreme и сильный бренд найдут глубокий отклик у потребителей там».

«Вместе мы стремимся предоставлять опыт мирового класса, который соответствует меняющимся вкусам и стремлениям монгольского рынка».

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения