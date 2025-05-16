Ким Чен Ын направил ответное послание президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Председатель КНДР Ким Чен Ын 12 мая направил ответное послание президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа. Об этом сообщили в МИД КНДР.

В послании говорится следующее:

Выражаю свою признательность за ваши сердечные поздравления со 113-летием великого Ким Ир Сена.

Пользуясь случаем, выражаю свою убежденность в том, что дружественные и партнерские отношения между нашими двумя странами с давней историей и традициями будут и впредь укрепляться и развиваться в общих интересах.

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