В 2024 году в Монголии было зарегистрировано более 14 000 официальных браков

CentralAsia (MNG) - По данным Национального статистического управления Монголии, в 2024 году в стране зарегистрировали свой брак 14 225 пар, а официально расторгли брак 4 436 пар.

По состоянию на отчетный год в Монголии насчитывалось 997 000 домохозяйств. Среди них 191 542 домохозяйства, или 19,2 процента, были зарегистрированы как домохозяйства, состоящие из одного человека. Наибольшая доля — 177 826 или 17,8 процента — приходилась на домохозяйства из четырех человек.

Кроме того, 168 216 домохозяйств, или 16,9 процента, имели двух членов. Домохозяйства с тремя членами составили 161 372 или 16,2 процента. Домохозяйства с пятью членами составили 143 933 или 14,4 процента, за ними следуют 90 310 домохозяйств, или 9,1 процента, с шестью членами, и 34 473 домохозяйства, или 3,5 процента, с семью членами.

Домохозяйства с восемью членами составили 15 539 или 1,6 процента. Семьи с девятью членами составили 7 070 или 0,7 процента. Домохозяйства с десятью или более членами составили 6 472, что составляет 0,6 процента от всех домохозяйств.

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