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Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавит министр обороны Умеров
Рустем Умеров
Рустем Умеров

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации страны для переговоров с Россией в Стамбуле «по достижению справедливого и устойчивого мира». Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Делегацию, как и было объявлено ранее, возглавит министр обороны Рустем Умеров. Также Украину будут представлять:

  • Сергей Кислица — первый заместитель министра иностранных дел Украины;
  • Александр Поклад — заместитель председателя СБУ;
  • Олег Луговской — первый заместитель председателя Службы внешней разведки;
  • Алексей Шевченко — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
  • Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны;
  • Евгений Шинкарев — заместитель начальника штаба командования Воздушных сил ВСУ;
  • Александр Дьяков — заместитель начальника штаба командования Военно-морских сил ВСУ;
  • Алексей Маловацкий — начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;
  • Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;
  • Георгий Кузьмичев — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности аппарата главнокомандующего ВСУ;
  • Александр Бевз — советник главы офиса президента.

Глава делегации, говорится в документе, может вносить изменения в ее состав.

Первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины в Стамбуле планировались на 15 мая.

Ожидалось, что во встрече могут принять участие президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. После того как Путин не поехал в Турцию, от участия в переговорах отказался и Зеленский.

Страны будут представлены делегациями, которые возглавили помощник президента РФ Владимир Мединский и министр обороны Украины Рустем Умеров. По данным российских и украинских СМИ, переговоры пройдут 16 мая.

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