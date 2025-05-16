Переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая не состоялись. Глава делегации РФ заявил, что будет ждать представителей Украины 16 мая

Владимир Мединский

CentralAsia (CA) - Переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая не состоялись. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская делегация в пятницу, 16 мая, будет ждать украинскую сторону с 10 утра.

«Мы готовы к работе», — сказал Мединский.

ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что переговоры 15 мая не состоялись «в силу логистики».

Переговорную группу от РФ возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, от Украины — министр обороны Рустем Умеров. Президента США Дональда Трампа в Турции не ждут, как и президента России Владимира Путина. Прилетевший в Анкару президент Украины Владимир Зеленский назвал состав делегации РФ декоративным.

Зеленский сообщил, что украинская сторона намерена обсуждать в Стамбуле прекращение огня. Как заявил Владимир Мединский, российские переговорщики готовы к обсуждению «возможных компромиссов».