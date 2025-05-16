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Bloomberg: Прекращение огня между Индией и Пакистаном продлят до 18 мая

CentralAsia (CA) -  Прекращение огня между Пакистаном и Индией будет продлено до 18 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Исламабаде.

Заместитель премьер-министра Пакистана Исхак Дар заявил в парламенте в четверг, что Исламабад не нарушит перемирие. В тот же день армия Индии сообщила, что продолжит укреплять доверие с Пакистаном, чтобы снизить уровень боевой готовности.

Обе стороны договорились прекратить огонь друг по другу 10 мая. Ранее в тот же день Пакистан объявил о начале масштабной военную операцию «Прочная стена» против Индии в ответ на индийскую военную операцию «Синдур», о которой объявили 6 мая.

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