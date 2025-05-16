Канцлер Германии анонсировал новый пакет санкций ЕС против России

Фридрих Мерц

CentralAsia (CA) - Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что 17-й пакет европейских санкций в отношении России готов. Его примут 20 мая на заседании Совета Евросоюза.

«Этот санкционный пакет готов и будет принят в следующий вторник в Брюсселе. Консультации завершены»,— сказал Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF. Он добавил, что после введения новых ограничений европейские чиновники приступят к разработке 18-го пакета санкций.

Ранее канцлер Германии уточнил, что в 17-й пакет санкций войдут ограничения в отношении энергетического и банковского секторов России. Власти ЕС также обсуждают «дальнейшие шаги в отношении замороженных активов».

По информации EUobserver, в рамках 17-го пакета санкций ЕС может внести в черный список 149 судов так называемого теневого флота. Bloomberg писало, что санкции могут ввести также против «Сургутнефтегаза», страховой компании ВСК и созданного в ОАЭ подразделения ЛУКОЙЛа Litasco Middle East