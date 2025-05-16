Женщины ОАЭ встретили Трампа «танцем волос» по прибытии в Абу-Даби. Видео
- Азия и мир, общество
- 11:34, 16 мая 2025
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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп, прибывший с визитом в Абу-Даби был встречен традиционным «танцем волос».
Соответствующие кадры публикует советник американского лидера по связям с общественностью Марго Мартин в своем аккаунте социальной сети X.
The welcome ceremony in UAE continues! 🇺🇸🇦🇪 pic.twitter.com/sXqS1IboMN— Margo Martin (@MargoMartin47) May 15, 2025
Танец халиджи распространён в странах Персидского залива, в том числе в Объединённых Арабских Эмиратах. Его название в переводе с арабского означает «залив».
Халиджи исполняют женщины во время встреч и празднований.
Трамп находится в турне по странам Персидского залива
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