Женщины ОАЭ встретили Трампа «танцем волос» по прибытии в Абу-Даби. Видео

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп, прибывший с визитом в Абу-Даби был встречен традиционным «танцем волос».

Соответствующие кадры публикует советник американского лидера по связям с общественностью Марго Мартин в своем аккаунте социальной сети X.

The welcome ceremony in UAE continues! 🇺🇸🇦🇪 pic.twitter.com/sXqS1IboMN — Margo Martin (@MargoMartin47) May 15, 2025

Танец халиджи распространён в странах Персидского залива, в том числе в Объединённых Арабских Эмиратах. Его название в переводе с арабского означает «залив».

Халиджи исполняют женщины во время встреч и празднований.

Трамп находится в турне по странам Персидского залива