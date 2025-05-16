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Женщины ОАЭ встретили Трампа «танцем волос» по прибытии в Абу-Даби. Видео

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп, прибывший с визитом в Абу-Даби был встречен традиционным «танцем волос».

Соответствующие кадры публикует советник американского лидера по связям с общественностью Марго Мартин в своем аккаунте социальной сети X.

Танец халиджи распространён в странах Персидского залива, в том числе в Объединённых Арабских Эмиратах. Его название в переводе с арабского означает «залив».

Халиджи исполняют женщины во время встреч и празднований.

Трамп находится в турне по странам Персидского залива

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