Путин уволил главкома Сухопутных войск России Олега Салюкова

Олег Салюков

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин освободил генерала армии Олега Салюкова с должности главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Салюков назначен заместителем секретаря Совета безопасности России, говорится в документе.

Кто станет главкомом Сухопутных войск, официально пока не сообщалось. По данным российских телеграм-каналов, на эту должность назначен генерал-полковник Андрей Мордвичев, командовавший войсками Центрального округа. По данным СБУ он руководил штурмом Мариуполя и завода «Азовсталь» российскими войсками весной 2022 года. В Украине Мордвичева обвиняют по трем уголовным статьям, в том числе по статье о ведении агрессивной войны.

Олег Салюков возглавлял Сухопутные войска РФ с 2014 года. Он командовал парадом в честь 80-летия Победы 9 Мая 2025-го.