Администрация Трампа запросила 20 тыс. военных для борьбы с мигрантами

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запросило у Пентагона 20 тыс. военнослужащих Национальной гвардии в рамках борьбы с нелегальными мигрантами, сообщают The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Запрос поступил после того, как президент Дональд Трамп попросил об увеличении штата МВБ на то же число сотрудников, отмечает NYT.

WSJ указывает, что в США существуют ограничения на использование военных внутри страны и Пентагон обычно неохотно привлекает к солдат к задачам внутри Соединенных Штатов.

«Защита родины и территориальной целостности США является важнейшей задачей Министерства обороны. Министерство продолжит работать и планировать совместно с нашими партнерами из Министерства внутренней безопасности, чтобы эффективно удовлетворять запросы на поддержку Министерства обороны в обеспечении суверенитета, территориальной целостности и безопасности США», — сообщил представитель Пентагона в ответ на запрос WSJ. NYT в МВБ подтвердили направление запроса на 20 тыс. военных.

NYT пишет в другом материале, что за время президентства Трампа Пентагон уже направил тысячи военнослужащих, бронированные боевые машины Stryker, самолеты-разведчики U-2, беспилотники, вертолеты и два военных корабля на границу для противодействия нелегалам.

Газета указывает, что если в конце срока предшественника Трампа Джо Байдена на границе находилось около 2,5 тыс. действующих военных, то теперь их более 8,5 тыс.

Республиканец в марте отметил, что американцам нужно больше беспокоиться «о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну», чем о других проблемах, например, Украине. Он предупредил, что США должны бороться с нелегальными мигрантами, чтобы не закончить «как Европа».

The Washington Post писала в апреле со ссылкой на источники, что администрация Трампа намерена в течение первого года его пребывания у власти депортировать до 1 млн мигрантов. Прежний рекорд — более 400 тыс. депортаций за год — был установлен при 44-м президенте Бараке Обаме (2009-2017).