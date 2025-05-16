ЕБРР и ЕС усиливают поддержку ММСП в Центральной Азии и Монголии

CentralAsia (MNG) -

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский союз (ЕС) расширяют доступ к финансированию для микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в Центральной Азии и Монголии.

Дополнительные €25 млн в виде гарантий ЕС будут предоставлены местным партнерским финансовым учреждениям для кредитования этого сегмента бизнеса. Это знаменует собой расширение существующих гарантий Growth4All в регионе, где МСП составляют основу экономики, но часто испытывают трудности с получением финансирования для развития своего бизнеса.

Ожидается, что комплексный пакет будет поддерживать предложение и спрос на финансирование ММСП за счет снижения сопутствующих рисков и поощрения финансовых посредников направлять новые кредиты тем предприятиям, которые в них больше всего нуждаются. Ожидается, что он принесет пользу около 3500 предприятиям в Киргизской Республике, Казахстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

ЕС предоставляет гарантии через свой Европейский фонд устойчивого развития плюс (EFSD+), который поддерживает финансирование и инвестиционные операции в странах-партнерах за пределами Европы в соответствии с инвестиционной стратегией ЕС «Глобальный шлюз».

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявила: «Мы очень гордимся тем, что поддерживаем микро-, малые и средние предприятия посредством этой гарантии, которая теперь также доступна в Центральной Азии и Монголии. Это еще один яркий пример того, как наше сотрудничество с Европейским союзом как нашим ключевым партнером отвечает повседневным потребностям предприятий в регионе, в то же время подчеркивая нашу решимость поддерживать сильные, устойчивые и инклюзивные предприятия».

Еврокомиссар по экономике и производительности, внедрению и упрощению Валдис Домбровскис сказал: «В рамках этого соглашения ЕС совместно с ЕБРР предоставит дополнительные 25 миллионов евро в виде гарантий в рамках инициативы Growth4All, расширяя доступ к финансированию для микро-, малых и средних предприятий в Центральной Азии и Монголии. Как основа экономик этих стран, облегчение их доступа к финансам поможет создать новые рабочие места и возможности, стимулируя инклюзивный и устойчивый экономический рост. Это партнерство демонстрирует приверженность ЕС построению и углублению взаимовыгодных отношений во всем мире, что соответствует инвестиционной стратегии ЕС Global Gateway».

источник: MiddleAsianNews

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