Госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул

CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Марко Рубио приземлился в Стамбуле, передает корреспондент AFP. По данным источника «РИА Новости» в турецком МИД, переговоры делегаций Турции, США и Украины начнутся в 10:45 мск. Встреча Москвы, Киева и Анкары — в 12:30 мск.

В Стамбуле Рубио должен встретиться с высокопоставленными турецкими и украинскими чиновниками, пишет «Би-би-си».

Делегация из США также встретится с представителями России, но лично Рубио в ней не будет. Взамен ее возглавит Майкл Антон, директор планирования политики США.

Изначально переговоры России и Украины были запланированы на 15 мая, но до конца дня так и не состоялись. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Во главе делегации Украины — министр обороны Рустем Умеров.