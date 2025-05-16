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В Стамбуле начались переговоры делегаций США, Украины и Турции
// МИД Турции

CentralAsia (CA) -  В Стамбуле началась трехсторонняя встреча делегаций США, Украины и Турции. Об этом сообщает украинский МИД.

Возглавляет встречу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

США представляют глава Госдепартамента Марко Рубио, посол в Турции Том Баррак и спецпосланник президента по Украине Кит Келлог.

Украину на этой встрече представляют глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Сегодня ожидается две сессии переговоров — после встречи представителей Турции, США и Украины должны состояться прямые контакты Москвы и Киева. По данным источников «РИА Новости» и ТАСС, вторая встреча запланирована на полдень в президентском офисе во дворце Долмабахче.

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