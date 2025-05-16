экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 3,5, - кыргызские сейсмологи

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане в 13:16 произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана.

Очаг землетрясения располагался в 33 км к юго - западу от села Нура.

В населенных пунктах КР землетрясение не ощущалось.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com