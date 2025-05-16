В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 3,5, - кыргызские сейсмологи
- Таджикистан, общество
- 14:33, 16 мая 2025
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в 13:16 произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана.
Очаг землетрясения располагался в 33 км к юго - западу от села Нура.
В населенных пунктах КР землетрясение не ощущалось.
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