Дожди, град и понижение температуры ожидаются в Казахстане в выходные

CentralAsia (KZ) - 17-19 мая в Казахстане ожидаются дожди с грозами, град, порывистый ветер, шквал, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, только 17-18 мая в Западно-Казахстанской области, 17 мая в Карагандинской области, в области Абай, в Восточно-Казахстанской области будет без осадков. Сильный дождь и град прогнозируются 17 мая в Мангистауской, Кызылординской областях, 17-18 мая в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, 18 мая – в области Улытау и в Туркестанской области, 18-19 мая в Павлодарской, Карагандинской, Алматинской областях и в области Жетысу, а 19 мая – в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях и в области Абай.

На юге и юго-востоке страны – пыльная буря, а 17-18 мая на западе и севере страны прогнозируется туман.

На западе республики днем будет +23+32 °С, на северо-западе ночью понижение температуры до +3+10 °С, днем температура повысится до +18+28 °С.

На севере страны ночью температура понизится до +5+10 °С, днем +26+31 °С, на севере региона +10+15 °С, а с 19 мая повышение до +17+25 °С.

В центре страны ночью температура также понизится до +5+13 °С, днем 17 мая сохранится сильная жара +32+37 °С, на юге региона +40 °С. А с 18 мая ожидается резкое понижение температуры до +15+20 °С.

На востоке страны ночью +15+22 °С, днем 17-18 мая ожидается сильная жара +32+37 °С, на юге региона +40 °С, а 19 мая температура резко снизится до +13+18 °С.

Ночью на юге также температура снизится до +10+15 °С. Днем 17 мая ожидается сильная жара +35+43 °С, а 18 мая температура воздуха понизится до +20+28 °С.

На юге-востоке днем 17 мая также сильная жара +32+37 °С, на юге региона +40 °С, с 18 мая температура снизится до +20+25 °С.

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