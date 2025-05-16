В Стамбуле стартовали переговоры России и Украины
- Азия и мир, политика
- 16:52, 16 мая 2025
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CentralAsia (CA) - Российская и украинская делегации начали переговоры в Стамбуле. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. Встреча проходит в президентском дворце Долмабахче.
Переговоры проходят в закрытом режиме.
«Прямая готовность России и Украины к переговорам открыла окно возможностей»,— сказал турецкий министр. Он также выразил надежду на то, что они приблизят сторон к миру.
Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавляет Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.
Россия и Украина проводят первые прямые переговоры с 2022 года.
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