В Стамбуле стартовали переговоры России и Украины

CentralAsia (CA) - Российская и украинская делегации начали переговоры в Стамбуле. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. Встреча проходит в президентском дворце Долмабахче.

Переговоры проходят в закрытом режиме.

«Прямая готовность России и Украины к переговорам открыла окно возможностей»,— сказал турецкий министр. Он также выразил надежду на то, что они приблизят сторон к миру.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавляет Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Россия и Украина проводят первые прямые переговоры с 2022 года.