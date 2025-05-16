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В Украину вернули тела 909 погибших военных, в Россию — 34
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Украину возвращены тела 909 погибших военнослужащих, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. 

Погибшие солдаты воевали на кураховском, покровском, бахмутском, угледарском, луганском, запорожском, сумском и харьковском направлениях. 

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что в Россию вернули тела 34 погибших российских военных.

Последний раз Москва и Киев обменивались телами погибших 18 апреля 2025 года. Тогда в Украину передали 909 тел, в Россию — 41.

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