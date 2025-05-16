В Украину вернули тела 909 погибших военных, в Россию — 34
- Азия и мир, общество
- 17:46, 16 мая 2025
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В Украину возвращены тела 909 погибших военнослужащих, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Погибшие солдаты воевали на кураховском, покровском, бахмутском, угледарском, луганском, запорожском, сумском и харьковском направлениях.
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что в Россию вернули тела 34 погибших российских военных.
Последний раз Москва и Киев обменивались телами погибших 18 апреля 2025 года. Тогда в Украину передали 909 тел, в Россию — 41.
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