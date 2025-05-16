Россия и Украина договорились обсудить, как можно прекратить огонь, - Мединский

CentralAsia (CA) - Россия и Украина в Стамбуле (Турция) договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного прекращения огня и пропишет это в деталях. Об этом заявил журналистам глава российской делегации помощник президента России Владимир Мединский по итогам переговоров, сообщает РБК.

«Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. После того как это видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже это обговорено, продолжить наши переговоры», — сказал помощник президента России.

Мединский добавил, что Россия удовлетворена результатом и готова продолжать контакты.

Прямые переговоры Москвы и Киева продлились менее двух часов и проходили в закрытом режиме. Стороны не стали обмениваться рукопожатиями перед встречей. С приветственным словом выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Турецкий министр отмечал, что после встречи России и Украины будет два пути: «один из путей ведет нас к миру, второй путь приведет к еще большим разрушениям».

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.