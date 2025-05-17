Монголия приняла участие в ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития

CentralAsia (MNG) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) провел свое ежегодное собрание и деловой форум в Лондоне, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 13–15 мая 2025 года.

На открытии сессии Совета управляющих банка был принят третий стратегический план на 2026–2030 годы. В связи с расширением операций банка в странах Африки к югу от Сахары Бенин, Кот-д'Ивуар и Нигерия были утверждены в качестве новых стран-получателей ЕБРР.

Инвестиции ЕБРР в Монголию выросли со 143 млн евро в 2023 году до 264 млн евро в 2024 году. В этом году на собрании и форуме присутствовали представители частного сектора Монголии из банковского, финансового, производственного и сервисного секторов. Во время ежегодного собрания Khan Bank заключил сделку на сумму 145 млн долларов США, которая, по словам Министерства финансов, является крупнейшим единовременным финансированием ЕБРР, когда-либо предоставленным монгольскому финансовому учреждению.

Общий объем инвестиций ЕБРР в Монголию достиг 2,6 млрд евро, из которых 74 процента направлены в частный сектор.

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