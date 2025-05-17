Россия и Украина договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000»

CentralAsia (KZ) - Делегации России и Украины достигли соглашения об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» на переговорах, состоявшихся 16 мая в Стамбуле. Об этом сообщили глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, и представитель российской стороны, помощник президента РФ Владимир Мединский, передаёт DW.

В ближайшее время Россия и Украина могут обменяться военнопленными по формуле «1000 на 1000», заявил глава украинского Минобороны Рустем Умеров после переговоров в Стамбуле. Его слова передает телеканал «Мы — Украина».

«Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее», — сказал он. Позднее глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил информацию о готовящемся масштабном обмене.

Стороны подтвердили достигнутую договоренность и также обсудили перспективу личной встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Умеров уточнил, что на переговорах обсуждались различные аспекты возможного прекращения огня, однако подробности будут объявлены позже. Он также добавил, что информация о новых переговорах с Россией появится в ближайшее время.

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