Найденная в Монголии керамика возрастом 11 200 лет переписывает древнюю историю

CentralAsia (MNG) -

Новое археологическое открытие в Монголии ставит под сомнение устоявшиеся представления о том, когда люди впервые начали использовать керамику в Центральной Азии.

Исследователи обнаружили в отдаленном месте в пустыне Гоби глиняную посуду возрастом более 11 000 лет. Это самая ранняя известная керамическая технология в регионе, которая почти на 2000 лет старше, чем считалось ранее.

Польский доктор Пшемыслав Бобровски и его команда обнаружили древнюю керамику во время раскопок в Баруун Хурээ, также известном как Озеро V, расположенном в регионе Цахиуртын Хөндий – примерно в 700 километрах к югу от столицы Монголии Улан-Батора. Интересно, что название Цахиуртын Хөндий переводится как «Кремниевая долина».

Памятники, связанные с ранним, средним и поздним палеолитом в Цахиуртын Хөндий, были обнаружены еще на рубеже XX-XXI веков совместной монгольско-американской экспедицией. Они находятся примерно в 700 километрах к югу от столицы Монголии, Улан-Батора, на территории массива Арц Богдын Нуруу.

Группа Бобровского провела археологическую разведку вокруг раскопанного и выявила сеть палеоозер, расположенных в нескольких километрах к югу от массива Арц Богдын Нуруу. Это привело к открытию ранее неизвестных памятников, связанных с сообществами охотников-собирателей. На трех участках были обнаружены различные артефакты, включая каменные орудия, украшения из скорлупы страусиных яиц, керамика и древние очаги.

Эти сухие палеоозера выявили свидетельства раннего человеческого присутствия, датируемого ледниковым периодом, а также более поздние следы групп охотников-собирателей, которые вернулись в этот район, когда климат потеплел в раннем голоцене.

Баруун-Хурээ стал центром исследования. Раскопки на трех участках около озера обнаружили каменные орудия, фрагменты керамики, очаги и декоративные артефакты, сделанные из скорлупы страусиных яиц. Некоторые из скорлупы были изготовлены в виде бус и подвесок.

Доктор Бобровски отметил, что яичная скорлупа, вероятно, принадлежит Struthio anderssoni, вымершему виду страусов, обитавшему в Монголии и Китае в плейстоцене и раннем голоцене. Украшения дают представление о художественном выражении и повседневной жизни доисторических общин в регионе.

Радиоуглеродное датирование материалов Баруун-Хурээ выявило два периода человеческой деятельности.

Более старый слой, найденный на участке FV 139, датируется периодом от 11 251 до 11 196 лет назад. Второй слой, найденный на участках FV 133 и FV 134A, немного моложе, его возраст составляет от 10 620 до 10 535 лет назад.

При этом новое исследование подтвердило ранее выдвинутую теорию о том, что охотники-собиратели вели активную деятельность в эпоху голоцена в пустыне Гоби. Кроме того, оно дало новое представление о точном времени появления керамики на территории современной Монголии.

Археологи годами считали, что самая ранняя керамика в Монголии появилась около 9600 лет назад. Керамика Баруун Хурээ, найденная в непосредственной связи с очагами, почти на 2000 лет старше. Это делает ее самой старой надежно датированной керамикой, когда-либо обнаруженной в стране.

Остатки керамики в Монголии редки и часто трудно поддаются сравнению. Однако тонкостенные, серые или красноватые сосуды, найденные на месте, толщиной не более 7-8 миллиметров, выделяются как уникальные. Их возраст также ставит их в один ряд с некоторыми из самых ранних традиций гончарного дела, обнаруженных в северном Китае.

«Полученные нами даты показывают, что знания о производстве керамических сосудов достигли региона Гобийского Алтая почти на 2000 лет раньше, чем считалось ранее», — сказал доктор Бобровски. «Хронологически они соответствуют, например, ранним датам гончарного дела из северного Китая».

Результаты могут изменить понимание ранних инноваций

Команда возобновит анализ керамики и декоративных предметов из скорлупы страусиных яиц. В настоящее время готовится отдельная публикация, посвященная этим артефактам.

Открытие не только отодвигает хронологию керамической промышленности Монголии, но и открывает новые вопросы о распространении ранних технологий и культурных практик по всей Центральной Азии.

Поскольку исследователи продолжают изучать древние озерные ложа и мастерские по изготовлению инструментов Цахиуртын Хөндий, вероятно, появятся новые подсказки о доисторическом прошлом региона.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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