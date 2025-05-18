Видео — Парусное судно Мексики врезалось в Бруклинский мост

CentralAsia (KZ) - В Береговой охране Нью-Йорка сообщили, что 20 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии, и их продолжают извлекать из воды.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс уточнил, что в инциденте пострадали 19 человек, из них четверо получили серьезные травмы (хотя CNN приводит данные о 20 пострадавших).

Мексиканские ВМС в своем заявлении в соцсети X сообщили, что во время отхода парусника Cuauhtémoc из Нью-Йорка произошло столкновение с Бруклинским мостом, в результате чего судно получило повреждения, и учебный поход пришлось временно приостановить. Они добавили, что состояние экипажа и корабля контролируется военными и местными властями, которые оказывают необходимую помощь.

Капитан Хуан Кабальеро, представитель ВМС Мексики, рассказал CNN, что судно выполняло ежегодный учебный поход, и сейчас военные выясняют точное количество людей, находившихся на борту.

По данным нью-йоркских экстренных служб, после инцидента движение по Бруклинскому мосту было временно перекрыто в обоих направлениях, но к 22:30 его полностью восстановили.

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