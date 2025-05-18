Папа Римский Лев XIV официально вступил в должность

CentralAsia (CA) - В Ватикане прошла интронизация нового Папы Римского.

Папа Лев XIV получил символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий — ленту из овечьей шерсти с вышитыми крестами. Этот древний ритуал ознаменовал официальное начало понтификата 267-го Папы Римского.

Церемония прошла на площади Святого Петра в Ватикане. По данным Ватикана, в ней приняли участие делегации из 156 стран и международных организаций, включая глав около 30 государств.

8 мая в результате конклава в Сикстинской капелле был избран новый понтифик. Белый дым, поднявшийся из трубы на крыше Апостольского дворца, возвестил о его избрании.

Имя нового Папы объявил кардинал-протодиакон Доминик Мамберти. Он вышел на балкон собора Святого Петра и произнес традиционную формулу: Habemus papam! («У нас есть Папа!»). Новым главой Римско-католической церкви стал американский кардинал Роберт Прево, взявший имя Лев XIV.

Роберт Фрэнсис Прево родился в 1955 году в Чикаго. Он стал первым Папой из США. По происхождению имеет итальянские, французские и испанские корни.

Прево получил степень бакалавра по математике в Университете Вилланова, затем изучал богословие в Католическом теологическом союзе в Чикаго и в Риме — в Папском университете святого Фомы Аквинского. Он свободно владеет английским, испанским, итальянским, французским и португальским языками, читает на латыни и немецком.

В 2023 году Папа Франциск возвел его в сан кардинала и назначил префектом Дикастерии по делам епископов — одного из ключевых органов Римской курии. До февраля 2025 года он был кардиналом-дьяконом с титулом Санта-Моника.

Выбор имени Лев XIV отсылает к Папе Льву I Великому (440-461 годы) — одному из самых значимых понтификов ранней церкви, известному своей ролью в защите Рима и укреплении авторитета папства.

Папа Франциск скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Он возглавлял Католическую церковь с марта 2013 года. Похороны прошли в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.