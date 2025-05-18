В Гонконге и Сингапуре растут случаи заражения COVID

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CentralAsia (CA) - Случаи заражения COVID-19 стремительно растут в странах Юго-Восточной Азии, особенно в Гонконге и Сингапуре. Об этом сообщает издание The Independent.

Власти Гонконга заявили о начале новой волны эпидемии. По данным Центра охраны здоровья, уровень инфицирования увеличился с 1,7% в середине марта до 11,4% на сегодняшний день, превысив показатели пика августа 2024 года.

Глава отделения по инфекционным заболеваниям центра Альберт Ау отметил, что активность вируса в регионе остаётся «достаточно высокой».

В Сингапуре министерство здравоохранения опубликовало первый за год отчет по ситуации с COVID-19. По его данным, число случаев заболевания за неделю, завершившуюся 3 мая, выросло на 28% и составило 14 200. Госпитализации увеличились примерно на 30%.

Министерство и агентство по инфекционным заболеваниям заявили, что следят за ситуацией, но пока нет признаков того, что циркулирующие варианты вируса стали более заразными или вызывают более тяжёлое течение болезни. Ведомство связывает рост заболеваемости с ослаблением иммунитета населения.

Сингапур, как правило, публикует статистику по COVID-19 лишь при заметных всплесках. Аналогичные тенденции роста отмечаются также в Китае и Таиланде.

Ранее в КНР была обнародована «Белая книга», в которой выдвигается версия о том, что коронавирус SARS-CoV-2 мог появиться в США раньше, чем в китайском Ухане. Китайская сторона заявляет, что Соединённые Штаты не предоставили Всемирной организации здравоохранения информацию о ранних вспышках своевременно.