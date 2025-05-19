Монголия открывает новую эру технологий с сетью 5G по всей стране

CentralAsia (MNG) -

16 мая в Монголии официально была запущена сеть 5G, что ознаменовало начало новой эры технологий. Это одна из основных задач, запланированных Министерством цифрового развития и коммуникаци на этот год.

В нашей стране утвержден политический документ по внедрению технологии 5G в 2020 году. В этом контексте компании-операторы с 2020 года проводят технические испытания и изучают технологические возможности, соответствующие национальным и международным стандартам.

Радиочастоты, которые будут использоваться для технологии 5G, были сертифицированы на международном уровне в 2023 году, а политическая и нормативная среда постепенно формировалась. Итак, на этот раз он был официально открыт. Сети 5G не ограничиваются высокоскоростным интернетом. Это произведет революцию во многих секторах, включая связь, промышленность, образование, здравоохранение и горнодобывающую промышленность.

5G – это пятое поколение беспроводной сотовой технологии, которое обеспечивает повышенную скорость выгрузки и загрузки, более устойчивое подключение и увеличенную емкость по сравнению с сетями предыдущих поколений. 5G намного быстрее и надежнее популярных сейчас сетей 4G и может в корне изменить то, как мы пользуемся Интернетом для работы с приложениями, социальными сетями и информацией. Например, такие технологии, как самоходные автомобили, продвинутые игровые приложения и мультимедиа для потоковой трансляции, которым требуется высокоскоростное соединение для передачи данных, многое выиграют благодаря сетям 5G.

45 процентов населения нашей страны сосредоточено в Улан-Баторе. Однако, поскольку сельские районы малонаселенны, высокая скорость 5G (до 10 Гбит/с) и низкая задержка (1 миллисекунда) помогут преодолеть цифровой разрыв между городом и деревней. Например, в Улан-Баторе онлайн-сервисы, игры и потоковое видео станут быстрее, а в сельской местности расширится доступ к высокоскоростному Интернету.

Сельские общины, особенно кочевники, имеют ограниченный доступ к традиционной инфраструктуре связи. Благодаря беспроводной технологии 5G (например, беспроводной локальной сети) станет возможным обеспечить высокоскоростной интернет в сельских сомонах и деревнях, что позволит скотоводам и местным сообществам получать доступ к электронному обучению и услугам.

Малая численность населения и огромная территория нашей страны требуют значительных инвестиций в создание инфраструктуры 5G. Однако операторы успешно протестировали сети 5G и начинают поэтапно их запускать. 5G сократит цифровой разрыв и внесет значительный вклад в развитие сельских районов, электронное управление, образование, здравоохранение и экономический рост.

На сегодняшний день услуги мобильной связи 5G внедрены более чем в 130 странах мира. Более 10 миллионов сетей 5G предоставляют услуги 1,7 миллиарда человек, или 21 проценту населения мира.

Южная Корея внедрила 5G в 2019 году. Предполагается, что к 2025 году 60 процентов населения, или 31 миллион человек, будут пользователями 5G.

В Китае насчитывается 1,3 миллиарда пользователей, в США — 200 миллионов, а в Европе — 250 миллионов.

623 оператора в 186 странах мира планируют построить сети 5G. Они провели испытания, получили одобрение на частоту, создали свою сеть и получили одобрение на обслуживание. Другими словами, он полностью выведен на рынок.

К концу 2024 года на долю 5G будет приходиться 34 процента мобильного трафика данных. Ericsson прогнозирует, что к концу 2030 года будет передаваться 80 процентов всего трафика данных. К 2030 году число подключений 5G в мире достигнет 6,3 млрд, что составит 67 процентов всех мобильных подключений.

источник: MiddleAsianNews

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