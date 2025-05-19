Должен уйти в отставку добровольно, взяв на себя политическую и этическую ответственность

CentralAsia (MNG) -

Участники акции протеста «Легко уйти в отставку», призывающие к отставке премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая, вчера (17.05.2025) расширили свои первоначальные требования и изложили их следующим образом:

1. Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай должен уйти в отставку добровольно, взяв на себя политическую и этическую ответственность.

2. Мы не поддержим формирование коалиционного правительства в следующем новом правительстве.

3. Следует поддержать небюрократическую систему и воздержаться от внесения поправок в Конституцию.

«Вышеуказанные требования не только отвечают первоначальным требованиям демонстрации, но и важны для установления долгосрочного стабильного, подотчетного, демократического и уважающего права человека управления, укрепления парламентской системы и защиты общих интересов монгольского народа. Мы призываем членов парламента и политические партии поставить интересы народа выше личных или партийных интересов», — говорится в заявлении.

источник: MiddleAsianNews

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