экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольская боксерша завоевала серебро на World Boxing Cup: Poland—Feliks Stamm 2025

CentralAsia (MNG) -  

Рейтинговый турнир по боксу имени Феликса Штамма прошел в Республике Польша с 12 по 16 мая 2025 года.

На четвертый день соревнований ЭНХЖАРГАЛ Мөнгөнцэцэг одержала очередную победу в женской категории 54 кг, одолев француженку Мелиссу Бунуа. Однако она уступила итальянке Чарааби Сирин за первенства турнира и выиграв серебро.

Энхжаргал родилась 18 апреля 1999 года и является одной из опытных боксеров среди монгольских женщин.

Всего монгольские боксеры завоевали 3 серебряные и 2 бронзовые медали туринира имени Феликса Штамма.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com