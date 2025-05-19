Монгольская боксерша завоевала серебро на World Boxing Cup: Poland—Feliks Stamm 2025

CentralAsia (MNG) -

Рейтинговый турнир по боксу имени Феликса Штамма прошел в Республике Польша с 12 по 16 мая 2025 года.

На четвертый день соревнований ЭНХЖАРГАЛ Мөнгөнцэцэг одержала очередную победу в женской категории 54 кг, одолев француженку Мелиссу Бунуа. Однако она уступила итальянке Чарааби Сирин за первенства турнира и выиграв серебро.

Энхжаргал родилась 18 апреля 1999 года и является одной из опытных боксеров среди монгольских женщин.

Всего монгольские боксеры завоевали 3 серебряные и 2 бронзовые медали туринира имени Феликса Штамма.

источник: MiddleAsianNews

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