В Улан-Баторе сформирована первая бригада по неонатальной кардиохирургии новорожденных и детей младенческого возраста

CentralAsia (MNG) -

Для внедрения детской и неонатальной хирургии на открытом сердце в Национальном центре охраны здоровья матери и ребенка (НЦОЗМР) в декабре прошлого года хирургическая бригада из пяти врачей и трех медсестер отправилась в медицинский центр Samsung в Республике Корея для прохождения специализированной подготовки в области детской и неонатальной кардиохирургии.

Третья центральная больница — единственная больница в Монголии, где проводятся операции на открытом сердце, и эта услуга в основном ориентирована на взрослых. Из-за завышенных ожиданий многие родители, не имея другого выбора, отправляются на лечение своих детей за границу.

В отличие от уже переполненной Третьей центральной больницы и ее листа ожидания, отделение интенсивной терапии в НЦОЗМР будет специально оборудовано для оказания сердечно-сосудистой помощи и услуг, необходимых маленьким пациентам.

В настоящее время НЦОЗМР готовит операционную и начнет проводить операции на открытом сердце у детей и младенцев в третьем квартале этого года.

Хирургический проект реализуется НЦОЗМР в сотрудничестве с Фондом ООН в области народонаселения и Люксембургским институтом кардиохирургии и кардиологии при финансовой поддержке Королевства Люксембург.

источник: MiddleAsianNews

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