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Женская сборная по волейболу готовится к крупному азиатскому турниру в Ханое

CentralAsia (MNG) -  

Женская сборная Монголии по волейболу готовится к участию в отборочных матчах женского кубка Наций 2025 года, организованных Азиатской конфедерацией волейбола.

Женский кубок Наций по волейболу AVC 2025 года станет первым из недавно переименованного женского кубка Наций по волейболу AVC и шестым по счету выпуском ранее известного женского кубка вызова AVC, ежегодного международного турнира по волейболу, организованного Азиатской конфедерацией волейбола (AVC) совместно с Федерацией волейбола Вьетнама (VFV). Он пройдет с 7 по 14 июня 2025 года в Ханое, Вьетнам.

Азиатская конфедерация волейбола отобрала для участия в этом турнире 11 национальных сборных.

🏐 В соревновании принимают участие команды:

  • Вьетнам

  • Казахстан

  • Филиппины

  • Австралия

  • Индия

  • Иран

  • Индонезия

  • Китай Тайвань

  • Гонконг

  • Монголия

  • Новая Зеландия

источник: MiddleAsianNews

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