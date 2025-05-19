Женская сборная по волейболу готовится к крупному азиатскому турниру в Ханое

CentralAsia (MNG) -

Женская сборная Монголии по волейболу готовится к участию в отборочных матчах женского кубка Наций 2025 года, организованных Азиатской конфедерацией волейбола.

Женский кубок Наций по волейболу AVC 2025 года станет первым из недавно переименованного женского кубка Наций по волейболу AVC и шестым по счету выпуском ранее известного женского кубка вызова AVC, ежегодного международного турнира по волейболу, организованного Азиатской конфедерацией волейбола (AVC) совместно с Федерацией волейбола Вьетнама (VFV). Он пройдет с 7 по 14 июня 2025 года в Ханое, Вьетнам.

Азиатская конфедерация волейбола отобрала для участия в этом турнире 11 национальных сборных.

🏐 В соревновании принимают участие команды:

Вьетнам

Казахстан

Филиппины

Австралия

Индия

Иран

Индонезия

Китай Тайвань

Гонконг

Монголия

Новая Зеландия

источник: MiddleAsianNews

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